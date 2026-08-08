Москва8 авг Вести.Истории о "похищении детей Россией" — очередной бред, которым пытается оперировать Украина. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Так он прокомментировал заявления украинской стороны о том, что Киев якобы "вернул 2,5 тысячи детей". По словам дипломата, из России эти дети не выезжали, так как они могут пересечь границу исключительно с родителями.

Если они выезжали вместе с родителями, так извините, это дело родителей и этой семьи. Россия, в отличие от Украины, - это свободная, демократическая страна, в которую можно приехать, из которой можно уехать, в которой в семье приоритетом являются интересы ребенка… Когда он стал совершеннолетним, он уже не является ребенком и принимает самостоятельные решения. Так какие 2,5 тыс. детей вы вернули? Откуда вы их вернули? Может, они никуда не уезжали? Может, они не были ни в какой России? Может быть, они вообще являются фейковыми? подчеркнул Мирошник

Он отметил, что на любые просьбы предоставить подтверждение своим словам, Киев отвечает, что не может разглашать конфиденциальные данные граждан.

Очень удобно за вот этой вывеской "тайна и конфиденциальность" прятать любой бред, которым оперирует Украина заявил дипломат

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции Россия организовала вывоз и лечение трех с половиной тысяч детей, пострадавших от агрессии киевского режима.