Москва7 мая Вести.Заявления Украины о детях, якобы вывезенных в РФ, являются дезинформацией. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, независимая международная комиссия должна разбираться с фактами.

Нам не поступило ни одного обращения, ни одного запроса. То есть, это все голословно … Второй важный момент. Если мы расследуем преступление, значит, мы должны расследовать с обеих сторон, правильно? То есть, если они заявляют, что вот там, по их мнению, да, были совершены какие-то преступления в отношении Украины, то давайте тогда разбираться, а что на территории России происходит? Как Украина себя ведет? Но этого же не происходит. Это все в одностороннем порядке, это все только в отношении Украины. И это явная дезинформация … Вот эта цифра – 20 000 детей депортированных, как Украина говорит, она вообще не меняется при том, что Украина сама же заявляет о том, что вот такое-то количество, там уже сейчас по несколько тысяч, нам удалось вернуть, но почему тогда цифра депортированных детей не меняется? задается вопросом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка

Ранее Львова-Белова заявила, что украинская сторона не предоставила никакой дополнительной информации по списку 339 "пропавших" детей, который был передан России в ходе переговоров в Стамбуле.