Львова-Белова: с начала СВО 141 ребенок вернулся на Украину и 30 детей в Россию

Львова-Белова рассказала, что 30 детей вернулись в РФ к родным с начала СВО Львова-Белова: с начала СВО 141 ребенок вернулся на Украину и 30 детей в Россию

Москва7 мая Вести.С начала специальной военной операции (СВО) в Россию были возвращены 30 детей, а на Украину вернулся 141 ребенок. Об этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в интервью ИС "Вести".

По ее словам, по каналу связи с Украиной обрабатываются единичные запросы, они не носят массовый характер.

И вот за это время у нас 141 ребенок вернулся на Украину к своим близким, и 30 детей у нас вернулись в Россию к своим родным. Поэтому эта работа ведется, она очень прозрачная, есть четкий алгоритм из шести пунктов, по которому мы работаем. Канал с Украиной есть, данные поступают, но это все единичные случаи. Это не связано с какими-то массовыми ситуациями, это ни в коем случае не связано с тем, что мы там удерживаем или … забрали детей рассказала омбудсмен

Также Львова-Белова сообщила о новых деталях перечня "пропавших" украинских детей, который был проанализирован российской стороной. Ранее детский омбудсмен пояснила, что партнером в возвращении детей в семьи стала супруга президента США Мелания Трамп.