Мелания Трамп стала партнером в вопросе воссоединения детей с семьями на Украине Львова-Белова: жена Трампа помогла в воссоединении детей с семьями на Украине

Москва7 мая Вести.Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила информационной службе "Вести", что посредником в вопросе воссоединения детей с семьями на Украине стала первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп.

Львова-Белова сообщила, что проинформировала специального представителя генерального секретаря Всемирной организации по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессу Фрезье о процессе воссоединения семей.

Коснулись темы воссоединения детей, такой самой острой, самой актуальной. Рассказали об этом процессе. И, знаете, что было интересно? Госпожа Ванесса говорит: "Ну, может быть, вы как-то это сделаете более прозрачным?" В момент, когда я сказала, что у нас много посредников, которые верифицируют эту ситуацию – мы же работаем с Международным комитетом Красного Креста, у нас есть посредники: государство Катар, совсем недавно нашим партнером в этой части стала Мелания Трамп – первая леди США. Ну, она [Фрезье] так немного удивилась. Я говорю: "Мы абсолютно открыты и мы готовы, собственно, по всем нашим параметрам, по тому алгоритму, который был разработан с украинской стороной сообщила Львова-Белова

Ранее президент России Владимир Путин отметил помощь первой леди США Мелании Трамп в воссоединении семей из РФ и Украины с детьми.