Ушаков: Путин высоко оценил роль Мелании Трамп в воссоединении детей с семьями

Путин отметил роль Мелании Трамп в воссоединении детей из РФ и Украины с семьями Ушаков: Путин высоко оценил роль Мелании Трамп в воссоединении детей с семьями

Москва14 июн Вести.Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом высоко оценил роль супруги американского лидера Мелании Трамп в воссоединении российских и украинских детей со своими семьями.

Об этом по итогам телефонного разговора глав двух государств сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Владимир Путин естественно высказал наилучшие пожелания первой леди Мелании Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями сказал Ушаков

Глава Белого дома, как заметил помощник президента РФ, передал привет от своей жены, а также "признательность за оказанное ей содействие с российской стороны".

О том, что первая леди США стала посредником в вопросе воссоединения российских и украинских детей с семьями ИС "Вести" сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.