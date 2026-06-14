Трамп заявил Путину, что готов воздействовать на ЕС в украинском урегулировании Трамп заявил Путину, что готов воздействовать на Евросоюз в украинском вопросе

Москва14 июн Вести.Президент США Дональд Трамп заявил в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что готов воздействовать на Евросоюз (ЕС) в вопросе украинского урегулирования. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, во время беседы с главой российского государства Трамп в очередной раз сделал акцент на необходимости прекращения боевых действий в рамках украинского конфликта.

Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите "[Большой] семерки" добавил Ушаков

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня. Президент России поздравил американского коллегу с 80-летием. По словам Ушакова, беседа длилась 55 минут и носила "дружеский и откровенный характер". Также в ходе разговора Путин поблагодарил Трампа за поздравительное послание ко Дню России.

Саммит "Большой семерки" пройдет во Франции с 15 по 17 июня. Ранее AFP писало, что президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский примут участие в рабочей встрече с лидерами G7 во вторник. При этом позже агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что американский лидер не намерен проводить двустороннюю встречу с Зеленским на саммите в Париже.