Bloomberg: Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским на полях саммита G7

Bloomberg: Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским во Франции Bloomberg: Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским на полях саммита G7

Москва13 июн Вести.Президент США Дональд Трамп не намерен проводить двустороннюю встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите G7 в Париже. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Зеленский примет участие в рабочей сессии с главами стран "Большой семерки", однако официальной встречи тет-а-тет с Трампом в расписании нет.

У Трампа не запланирована официальная встреча с Владимиром Зеленским говорится в публикации агентства

В то же время, как уточняют высокопоставленные представители американской администрации, президент США проведет на полях саммита двусторонние переговоры с лидерами Франции, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Индии.

Саммит G7 пройдет во Франции с 15 по 17 июня. Ранее AFP писало, что Трамп и Зеленский примут участие в рабочей встрече с лидерами "Большой семерки" во вторник.