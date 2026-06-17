Трамп и Зеленский не встретятся в завершающий день саммита G7 во Франции

Встреча Трампа и Зеленского в завершающий день саммита G7 не анонсирована Трамп и Зеленский не встретятся в завершающий день саммита G7 во Франции

Москва17 июн Вести.Встречи президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в завершающий день саммита "Большой семерки" во Франции анонсировано не было. Об этом сообщила журналист ИС "Вести" Дарья Григорова.

Согласно расписанию мероприятия, в 16.00 мск запланировано официальное заявление президента Франции Эммануэля Макрона по итогам саммита, в 16.30 мск ожидается заявление американского лидера, после чего он собирается вылетать обратно в США.

То есть это заявление будет буквально перед отлетом. Может быть, даже в аэропорту Женевы. … На самом деле, никаких встреч [Трампа] с Зеленским сегодня не было анонсировано уточнила Григорова

Ранее западные СМИ указали на холодные отношения Трампа и Зеленского на полях саммита "Группы семи". Отмечалось, что американский лидер демонстративно игнорировал главу киевского режима. Общение лидеров стран проходило в непринужденной обстановке и сопровождалось дружескими приветствиями, однако между Трампом и Зеленским, как утверждается в публикациях СМИ, такой контакт отсутствовал.