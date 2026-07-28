Встреча Трампа и Зеленского длилась почти час

В Белом доме завершилась встреча Трампа с Зеленским Встреча Трампа и Зеленского длилась почти час

Москва28 июл Вести.Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским завершилась спустя почти час. Об этом сообщила журналистка телеканала NewsNation Либби Дин на своей странице в социальной сети X.

По ее информации, Зеленский покинул Белый дом.

После встречи с президентом Дональдом Трампом, продолжавшейся почти час добавила она

Как сообщалось ранее, главу киевского режима препроводили в Западное крыло Белого дома с бокового входа, а не парадного подъезда.