Москва28 июлВести.Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским завершилась спустя почти час. Об этом сообщила журналистка телеканала NewsNation Либби Дин на своей странице в социальной сети X.
По ее информации, Зеленский покинул Белый дом.
После встречи с президентом Дональдом Трампом, продолжавшейся почти часдобавила она
Как сообщалось ранее, главу киевского режима препроводили в Западное крыло Белого дома с бокового входа, а не парадного подъезда.