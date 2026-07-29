На встрече Трампа с Зеленским в Белом доме мог обсуждаться иранский вопрос Трамп с Зеленским, возможно, обсудили конфликт с Ираном

Москва29 июл Вести.На очередной встрече с президентом США Дональдом Трампом и главы киевского режима Владимира Зеленского могла обсуждаться тема, связанная с ударами по Ирану. Об этом заявила журналист ИС "Вести" Лейла Алназарова.

Глава киевского режима провел переговоры с Трампом. Предположительно, указала журналист, лидеры стран могли обсудить ближневосточную повестку.

Тема Ирана, возможно, тоже обсуждалась с Зеленским. Я напомню, что Дональд Трамп остановил атаки по Исламской Республике, однако Киев ударил по иранскому танкеру в Каспийском море. И Тегеран оставляет за собой право на ответ сказала Алназарова

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что по телефону связался главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и, как он утверждает, провел с ним откровенный разговор.

Зеленского, который приехал в Белый дом на встречу с Трампом, препроводили в Западное крыло с бокового входа, а не парадного подъезда.

До этого сообщалось, что Трамп обсудит с Зеленским урегулирование конфликта с Россией.