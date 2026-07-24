Трампу понравились слова Зеленского о последствиях скандала в Овальном кабинете Трамп оценил слова Зеленского об их отношениях после скандала в Белом доме

Москва24 июл Вести.Президент США Дональд Трамп положительно оценил слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, как изменились их отношения после перепалки в Овальном кабинете. На своей странице в соцсети Truth Social американский лидер опубликовал фрагмент интервью Зеленского, в котором тот рассуждает на эту тему.

Очень хорошо! написал Трамп

Интервью у Зеленского взяла американская блогер Лора Лумер, которая на этой неделе приехала в Киев. Она спросила главу киевского режима, что произошло после напряженной встречи в Овальном кабинете. Лумер отметила, что сейчас тон общения политиков заметно изменился, а отношения между сторонами улучшились, и попросила Зеленского рассказать о его разговорах с Трампом.

Вы правы. Тон изменился. Абсолютно. Первый переломный момент произошел в Риме, в Ватикане. Да, встреча была недолгой, но я всегда говорил, что это, я думаю, исторический момент, потому что мы изменили отношения за 15-20 минут сказал Зеленский

Он добавил, что во время этой беседы рядом никого не было, они говорили только вдвоем. Зеленский заявил, что был рад услышать позицию Трампа и надеется, что тот также услышал его. По словам Зеленского, разговор прошел очень хорошо, а от подобных отношений и диалога зависит множество жизней.

Перепалка в Овальном кабинете произошла 28 февраля 2025 года. Переговоры Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского в Белом доме переросли в конфликт. В итоге Трамп выгнал Зеленского, а сделка по украинским ресурсам сорвалась. Кроме того, президент США обвинил главу киевского режима в неуважении и нежелании мира.

Позже Зеленский извинился и выразил сожаление. В Кремле заявляли, что его поведение подтвердило позицию Москвы о нежелании Киева идти на компромиссы.