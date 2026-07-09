Трамп заявил об улучшении отношений с Зеленским с момента перепалки в 2025 году

Трамп рассказал об изменении отношений с Зеленским Трамп заявил об улучшении отношений с Зеленским с момента перепалки в 2025 году

Москва9 июл Вести.Президент США Дональд Трамп считает, что его отношения с главой киевского режима Владимиром Зеленским улучшились с момента перепалки в Овальном кабинете в 2025 году. Об этом он рассказал в ходе встречи с Зеленским в Анкаре, трансляция которой велась на YouTube.

Трудно в это поверить, правда? Но с момента нашей встречи в Овальном кабинете мы, думаю, выстроили очень хорошие отношения сказал американский лидер

Инцидент произошел 28 февраля 2025 года. Переговоры в Белом доме, в которых участвовали Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс и Зеленский, переросли в открытый конфликт. Ситуация завершилась тем, что Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, а сделка по украинским ресурсам сорвалась. Американский президент обвинил Зеленского в неуважении к США и нежелании стремиться к миру.

Позже Зеленский принес извинения, выразив сожаление по поводу произошедшего.

В Кремле называли поведение Зеленского в Белом доме подтверждением мнения Москвы, что Киев не желает идти на компромиссы и является главным препятствием на пути к урегулированию конфликта.