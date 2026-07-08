Трамп: все ищут решение конфликта на Украине

Трамп сообщил, что все "ищут решение" украинского конфликта Трамп: все ищут решение конфликта на Украине

Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп остался доволен совместной пресс-конференцией с главой киевского режима Владимиром Зеленским и сообщил, что все "ищут решение" по урегулированию конфликта на Украине.

Общение с журналистами, состоявшееся в рамках саммита НАТО в Анкаре, американский лидер назвал очень хорошим.

Все прошло очень хорошо. Все ищут решение. Очень позитивно написал Трамп в соцсети Truth Social

В ходе пресс-конференции глава Белого дома сообщил о "большом прогрессе" в урегулировании украинского конфликта. Трамп также отметил, что у него "очень хорошие" отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и анонсировал предстоящий телефонный разговор с российским лидером.