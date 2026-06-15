Трамп назвал хорошим последний разговор с Путиным и отметил открытость РФ к миру

Трамп назвал телефонный разговор с Путиным "очень хорошим" Трамп назвал хорошим последний разговор с Путиным и отметил открытость РФ к миру

Москва15 июн Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам на полях саммита G7, что накануне провел "очень хорошую" беседу с президентом России Владимиром Путиным.

После встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном американский лидер заявил, что прогресс по украинскому вопросу возможен. По словам Трампа, в свой день рождения, 14 июня, он провел "очень хороший разговор" с Путиным, а также с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

И мне кажется, возможно, мы сможем что-то сделать и в этом вопросе. Действительно так считаю. Я думаю, что оба открыты для этого (мирного урегулирования — прим. ред.) сказал Трамп

Президент США отметил, что после подписания меморандума с Ираном Вашингтон намерен сосредоточиться на украинском урегулировании.

Разговор Путина и Трампа накануне продлился почти час. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, беседа была "откровенной и дружеской". В частности, главы государств обсудили тему конфликта на Украине.