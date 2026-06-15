Трамп: США сфокусируются на украинском кризисе после урегулирования с Ираном

Трамп заявил, что после урегулирования с Ираном хочет сфокусироваться на Украине Трамп: США сфокусируются на украинском кризисе после урегулирования с Ираном

Москва15 июн Вести.Вашингтон намерен сосредоточиться на украинском кризисе после урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

В ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном американский лидер отметил, что условия меморандума, подписанного с Ираном, будут опубликованы в ближайшее время.

Теперь, когда с (конфликтом на Ближнем Востоке. – Прим. ред.) покончено, мы собираемся сосредоточиться на Украине. Посмотрим, сможем ли мы что-то сделать сказал Трамп

Он отметил, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский кажутся ему открытыми для мирного урегулирования. Кроме того, Трамп назвал конструктивными переговоры с российским лидером.

Путин и Трамп созвонились накануне, 14 июня, в день рождения главы США. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа была откровенной и дружеской. Затронута была также тема украинского урегулирования.