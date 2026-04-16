Трамп сделал новое заявление об украинском конфликте: надеюсь, скоро завершится Трамп снова выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта

Москва16 апр Вести.Американский лидер Дональд Трамп снова выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал в комментарии журналистам.

Надеюсь, это скоро завершится заявил глава Белого дома

Трамп уточнил, что в настоящее время больше сосредоточен на Иране, а не Украине.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали крупную военную операцию против Ирана. Тегеран ответил ударами по территории еврейского государства и по американским базам на Ближнем Востоке. 8 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии между американской и иранскими сторонами.