Трамп: конфликты на Украине и в Иране могут завершиться в одни сроки

Трамп допустил одновременное завершение конфликтов на Украине и в Иране Трамп: конфликты на Украине и в Иране могут завершиться в одни сроки

Москва29 апр Вести.Украинский и иранский конфликты могут завершиться в одни сроки. Такой вариант развития событий допустил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путины.

По словам главы США, большая часть беседы с коллегой из РФ была посвящена конфликту на Украине. Политик заявил, что ждет скорейшего разрешения ситуации.

Какая война закончится раньше? Я не знаю​​​. Может, в те же сроки отметил американский лидер

Трамп добавил, что Вашингтон ждет от Тегерана признания поражения и слов "мы сдаемся".