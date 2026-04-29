Москва29 апрВести.Украинский и иранский конфликты могут завершиться в одни сроки. Такой вариант развития событий допустил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путины.
По словам главы США, большая часть беседы с коллегой из РФ была посвящена конфликту на Украине. Политик заявил, что ждет скорейшего разрешения ситуации.
Какая война закончится раньше? Я не знаю. Может, в те же срокиотметил американский лидер
Трамп добавил, что Вашингтон ждет от Тегерана признания поражения и слов "мы сдаемся".