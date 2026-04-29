Москва29 апрВести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора уделили особое внимание ситуации вокруг Ирана и Персидского залива. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Из вопросов международной повестки дня основное внимание президенты уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливесказал Ушаков
По словам помощника президента РФ, Путин считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана.
Россия твердо настроена оказывать всемерное содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программыдобавил Ушаков
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе РФ и продолжался более полутора часов.