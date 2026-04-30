Путин и Трамп условились о продолжении посреднических услуг в урегулировании Песков: Путин и Трамп условились продолжать посредничество в решении конфликтов

Москва30 апр Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 29 апреля условились продолжать посреднические услуги в урегулировании конфликтов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, конкретики по датам новых переговоров и визитов уполномоченных представителей пока нет. Песков в беседе с журналистами уточнил, что "будут продолжаться посреднические услуги, контакты будут продолжаться", но конкретные меры пока не обсуждались.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 29 апреля по инициативе российской стороны. Беседа двух лидеров длилась более полутора часов. Среди главных тем обсуждения – конфликты на Украине и в Иране.