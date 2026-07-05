Ушаков: разговор Путина и Трампа был деловым и конструктивным

Ушаков назвал разговор Путина и Трампа деловым и конструктивным Ушаков: разговор Путина и Трампа был деловым и конструктивным

Москва5 июл Вести.Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был деловым и конструктивным, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Стороны обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня, отметил Ушаков.

Разговор, а это уже четвертый разговор в текущем году, был, естественно, не только протокольным, но и деловым и весьма конструктивным приводит ТАСС слова Ушакова

Путин и Трамп обсудили, в том числе, урегулирование на Украине. Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений украинского конфликта, уточнил Ушаков.

Разговор продлился 1 час 25 минут.