Москва5 июлВести.Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был деловым и конструктивным, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Стороны обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня, отметил Ушаков.
Разговор, а это уже четвертый разговор в текущем году, был, естественно, не только протокольным, но и деловым и весьма конструктивнымприводит ТАСС слова Ушакова
Путин и Трамп обсудили, в том числе, урегулирование на Украине. Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений украинского конфликта, уточнил Ушаков.
Разговор продлился 1 час 25 минут.