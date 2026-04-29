Москва29 апрВести.В среду состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампа. Беседа лидеров США и РФ продолжалась около полутора часов, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Состоялся очередной телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Этот разговор продолжался более полутора часовотметил Ушаков
В ходе беседы Путин и Трамп обсудили важные вопросы, касающиеся наиболее актуальных тем внешней политики. Особое внимание президенты уделили ситуациям на Ближнем Востоке и на Украине.