Ушаков заявил, что Москва проанализирует сигналы от США и Израиля по Ирану Ушаков: Россия проанализирует сигналы, полученные от США и Израиля

Москва27 апр Вести.Россия проанализирует те сигналы, которые были получены от США и Израиля на фоне визита в РФ иранской делегации. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он не исключил, что Россия может передать "свои соображения" по вопросам иранского урегулирования.

Мы проанализируем то, что он скажет (глава МИД Ирана Аббас Аракчи – ред.). Проанализируем на фоне сегодняшнего разговора те сигналы, которые мы получили и от американцев, и от израильтян, и потом тоже посмотрим, что делать, и не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам после сказал Ушаков

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи находится с визитом в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о готовности России оказывать любые посреднические услуги с целью установления мира на Ближнем Востоке и урегулирования конфликта вокруг Ирана.