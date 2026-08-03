В Италии скончался ребенок, впавший в кому после отравления сыром

После 9 лет комы скончался мальчик, съевший сыр из сырого молока В Италии скончался ребенок, впавший в кому после отравления сыром

Москва3 авг Вести.В Италии прошли похороны Маттиа Маэстри – мальчика, который скончался после 9 лет комы, вызванной отравлением сыром.

В июне 2017 года четырехлетний ребенок съел небольшой кусочек сыра из непастеризованного молока, который оказался заражен опасным штаммом кишечной палочки. Бактерия вызвала гемолитико-уремический синдром – тяжелое состояние, приводящее к внезапной острой почечной недостаточности.

Наш Маттиа покинул нас, и от его имени я благодарю вас за то, что вы помогли сделать его уход менее болезненным сообщил отец ребенка через газету Il T

Маттиа провел в коме 9 лет. В последние месяцы отец мальчика рассказывал, что его сын ежедневно проходил комплексное лечение и принимал 47 лекарств в день.

В марте 2025 года Кассационный суд Италии оставил в силе обвинительные приговоры президенту молочной компании и сыровару по делу о причинении тяжких телесных повреждений. Однако, как отмечают итальянские СМИ, смерть ребенка может привести к "судебному перезапуску", поскольку теперь тяжкие телесные повреждения "трансформируются" в непредумышленное убийство.

В апреле сообщалось о масштабной вспышке кишечной инфекции в Муроме Владимирской области. Тогда пострадали несколько сотен человек, половина из них - дети.