От кишечной инфекции в Муроме пострадали 677 человек, включая 318 детей

Москва13 апр Вести.При вспышке кишечной инфекции в Муроме пострадали 677 человек, среди которых 318 детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исполняющую обязанности главы минздрава региона Нелли Зиновьеву.

На заседании правительства он сообщила, что это число пострадавших за последнюю неделю.

С 7 по 13 апреля пострадали 677 человек, в том числе 318 детей цитирует ее агентство

Из них 573 людям, в том числе 272 детям оказали помощь амбулаторно. Из больниц выписали 46 человек. Те, кто остается в медучреждениях, находятся в состоянии средней степени тяжести.

По словам Зиновьевой, число пострадавших уменьшается. Она добавила, что в 36 случаях из общего числа проб обнаружен норовирус, в остальных – кишечная инфекция.