Москва10 апрВести.Число заразившихся острой кишечной инфекцией в Муроме увеличилось до 385 человек, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.
На территории округа Муром уже зарегистрировано 375 случаев острой кишечной инфекции, среди обратившихся - 188 детей, 187 взрослыхговорится в официальном Telegram-канале пресс-службы
Госпитализированы 38 взрослых и 32 ребенка, все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще 129 детей и 106 взрослых проходят амбулаторное лечение.
О массовой вспышке острой кишечной инфекции среди горожан стало известно 9 апреля, в четверг. Эпидемиологическое расследование проводят специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Установлено, что причиной стал норовирус.
Принято решение о вакцинации населения, в наличии более 200 доз.
Заключили контракт на поставку 2000 доз вакцины от гепатита А ТН Альгавак. Поставку ожидаем на следующей неделе. Сегодня запланирована закупка Интести-Бактериофаг в количестве 30 литров для детейотметила и.о. министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.