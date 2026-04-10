Количество заразившихся норовирусом в Муроме выросло до 385 человек

Москва10 апр Вести.Число заразившихся острой кишечной инфекцией в Муроме увеличилось до 385 человек, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

На территории округа Муром уже зарегистрировано 375 случаев острой кишечной инфекции, среди обратившихся - 188 детей, 187 взрослых говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы

Госпитализированы 38 взрослых и 32 ребенка, все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще 129 детей и 106 взрослых проходят амбулаторное лечение.

О массовой вспышке острой кишечной инфекции среди горожан стало известно 9 апреля, в четверг. Эпидемиологическое расследование проводят специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Установлено, что причиной стал норовирус.

Принято решение о вакцинации населения, в наличии более 200 доз.

Заключили контракт на поставку 2000 доз вакцины от гепатита А ТН Альгавак. Поставку ожидаем на следующей неделе. Сегодня запланирована закупка Интести-Бактериофаг в количестве 30 литров для детей отметила и.о. министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.