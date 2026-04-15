Москва15 апрВести.В больницах Мурома Владимирской области после вспышки острой кишечной инфекции остаются 109 человек, еще 470 пациентов получили помощь амбулаторно, сообщила пресс-служба правительства региона в социальной сети "ВКонтакте".
По данным Минздрава региона, с 7 апреля пострадали 580 человек, в том числе 259 детей. Амбулаторная помощь оказана 471 человеку, из них 204 ребенка, госпитализировано 109 пациентов. Выписано из стационара 48 человек, среди которых - 27 детейотметили в пресс-службе
Там также уточнили, что против вирусного гепатита А привили 463 человека. На месте ЧС работает 30 выездных бригад скорой помощи.
О массовой вспышке острой кишечной инфекции среди горожан стало известно 9 апреля, в четверг. Эпидемиологическое расследование проводят специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Установлено, что причиной стал норовирус.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.