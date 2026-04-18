Москва18 апр Вести.Мэр Мурома Евгений Рычков в интервью ИС "Вести" рассказал, почему сложно найти очаг кишечной инфекции, которая охватила город.

На минувшей неделе в местный водопровод попала опасная инфекция и более 600 человек заразились норовирусом. В региональном управлении СКР по факту массового отравления возбудили уголовное дело. Оно находится на контроле у председателя ведомства Александра Бастрыкина. Следователи допросили более 30 человек, имеющих отношение к работе водозабора, осмотрели систему гидротехнического сооружения, изъяли документы и видеозаписи.

Власти и специалисты уже десять дней пытаются найти источник распространения инфекции. Мэр города заявляет, что вирус попал в водопровод из талых вод, которых в этом году особенно много.

Когда буквально вся система в воде, найти этот очаг маловероятно, технически это сделать невозможно. То, что уже было сделано, позволило стабилизировать ситуацию, нормализовать. Проблема не стала массовой, большой сказал Евгений Рычков

Пока на водопроводе проводятся работы, службы города рекомендуют использовать кипяченую и бутилированную воду. По словам мэра Мурома, у города нет денег на обновление водопровода. Средства будут просить из федерального бюджета.

По последним данным, от кишечной инфекции в Муроме пострадали 677 человек, включая 318 детей. Из них 573 людям, в том числе 272 детям оказали помощь амбулаторно. Из больниц выписали 46 человек. Те, кто остается в медучреждениях, находятся в состоянии средней степени тяжести. По словам главы Минздрава региона Нелли Зиновьевой, число пострадавших уменьшается.