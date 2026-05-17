Москва17 мая Вести.В Москве следователи продолжают выяснять причины отравления 10-летнего и 15-летнего мальчиков, которые съели пельмени из супермаркета. Об этом сообщает MK.ru.

По данным издания, инцидент произошел в феврале. В материале сказано, что микропельмени с говядиной были куплены родителями мальчиков в супермаркете, расположенном на Большой Тульской улице. Братья поели пельмени, но затем попали в больницу с острой кишечной инфекцией.

По информации издания, было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности здоровья потребителей. Однако, как сказано в материале, при проверке в пельменях опасных веществ не нашли.

Не уточняется, из-за чего именно дети получили кишечную инфекцию.