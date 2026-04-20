СК организовал проверку по факту отравления детей дымом на спектакле в Москве

Москва20 апр Вести.Следственные органы СК РФ по городу Москве начали процессуальную проверку после происшествия на одном из спектаклей в Москве.

Как сообщает ведомство в MAX, юные посетители мероприятия в одном из культурных центров пожаловались на ухудшение состояния здоровья из-за едкого сценического дыма. Информация об этом появилась в социальных медиа.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью говорится в сообщении

Руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву поручено доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения.