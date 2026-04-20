Москва20 апрВести.Следственные органы СК РФ по городу Москве начали процессуальную проверку после происшествия на одном из спектаклей в Москве.
Как сообщает ведомство в MAX, юные посетители мероприятия в одном из культурных центров пожаловались на ухудшение состояния здоровья из-за едкого сценического дыма. Информация об этом появилась в социальных медиа.
Пострадавшие обратились за медицинской помощьюговорится в сообщении
Руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву поручено доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения.