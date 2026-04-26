Прокуратура начала проверку после отравления посетителей фитнес-клуба в Москве

ЧП с разливом хлорки в московском фитнес-клубе заинтересовалась прокуратура Прокуратура начала проверку после отравления посетителей фитнес-клуба в Москве

Москва26 апр Вести.Инцидентом с отравлением в фитнес-клубе в Москве заинтересовалась прокуратура. По факту организована проверка. Об этом столичный надзорный орган сообщил в мессенджере MAX.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента в фитнес-клубе на юге Москвы... Несколько человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления говорится в сообщении ведомства

По некоторым данным, причиной ЧП мог стать разлив хлорки в бассейне фитнес-клуба "СССР". В результате пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы.