Москва26 апрВести.Инцидентом с отравлением в фитнес-клубе в Москве заинтересовалась прокуратура. По факту организована проверка. Об этом столичный надзорный орган сообщил в мессенджере MAX.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента в фитнес-клубе на юге Москвы... Несколько человек обратились за медицинской помощью с признаками отравленияговорится в сообщении ведомства
По некоторым данным, причиной ЧП мог стать разлив хлорки в бассейне фитнес-клуба "СССР". В результате пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы.