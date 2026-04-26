В Москве при разливе хлорки в бассейне фитнес-клуба пострадали 4 человека

Четверо пострадали при разливе хлорки в бассейне московского фитнес-клуба В Москве при разливе хлорки в бассейне фитнес-клуба пострадали 4 человека

Москва26 апр Вести.В московском фитнес-клубе "СССР" произошел разлив хлорки в бассейне, в результате пострадали четыре человека, передает Telegram-канал "112". Отмечается, что двоим из них потребовалась госпитализация.

Четыре человека пострадали из-за разлива хлорки в бассейне московского фитнес-клуба… Двоих пострадавших, включая сотрудника Синергии, госпитализировали говорится в сообщении источника

По данным канала, ЧП произошло в филиале университета. Очевидцы утверждают, что сильный характерный запах ощущается не только в здании, откуда уже эвакуировали людей, но и на улице.

Предположительно, причиной могла стать авария в бойлерной. На месте работают представители экстренных служб.

Официальной информации о случившемся нет.