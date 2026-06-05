Москва5 июн Вести.Бассейн фитнес-клуба "СССР" на юге Москвы закрыли для посещения на 90 суток после отравления парами хлора троих сотрудников. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзоре.

Отмечается, что санитарно-гигиеническое расследование было проведено после публикации в СМИ информации о случаях отравления хлором в клубе в Хлебозаводском проезде. Так, двое сотрудников были госпитализированы и выписаны на следующий день в удовлетворительном состоянии, еще один отказался от госпитализации.

В ходе проверки установлены нарушения санитарного законодательства: отсутствие медицинского пункта, отсутствие вентиляции в ряде помещений, отсутствие оборудования, необходимого для оценки эффективности водоочистки, а также нарушения периодичности и полноты осуществления производственного контроля говорится в сообщении

На владельца клуба составили протокол о нарушение санитарно-эпидемиологических требований. По решению суда от 2 июня деятельность бассейна приостановлена на 90 суток. Бассейн и помещение водоподготовки опечатаны, добавили в Роспотребнадзоре.