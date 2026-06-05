Москва5 июнВести.Из-за несоответствия воды установленным требованиям временно запрещено купание в районе пляжа "Динамо" в Москве. Об этом сообщает столичный Роспотребнадзор.
Согласно последним полученным результатам лабораторных исследований, вода водоема в зоне отдыха с купанием "Пляж Динамо" (САО, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39) не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям. В настоящее время Управление не рекомендует купаться в указанной зоне отдыхаговорится в сообщении
На пляже установлены знаки о запрете купания. Территория указанной зоны отдыха может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил купаться в восьми столичных зонах отдыха.