В зоне отдыха "Пляж Динамо" в Москве запретили купание

В Москве запретили купаться в районе пляжа "Динамо" В зоне отдыха "Пляж Динамо" в Москве запретили купание

Москва5 июн Вести.Из-за несоответствия воды установленным требованиям временно запрещено купание в районе пляжа "Динамо" в Москве. Об этом сообщает столичный Роспотребнадзор.

Согласно последним полученным результатам лабораторных исследований, вода водоема в зоне отдыха с купанием "Пляж Динамо" (САО, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39) не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям. В настоящее время Управление не рекомендует купаться в указанной зоне отдыха говорится в сообщении

На пляже установлены знаки о запрете купания. Территория указанной зоны отдыха может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил купаться в восьми столичных зонах отдыха.