Роспотребнадзор: в Москве можно купаться в восьми зонах отдыха

Столичный Роспотребнадзор разрешил купаться в восьми зонах отдыха Роспотребнадзор: в Москве можно купаться в восьми зонах отдыха

Москва4 июн Вести.В восьми зонах отдыха в Москве вода соответствует санитарным требованиям. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Москве.

По состоянию на 04.06.2026 функционируют 8 (из 14) зон отдыха с купанием уточняется на сайте ведомства

Купаться разрешено в следующих зонах отдыха: озеро "Белое", Путяевский пруд № 1 (Восточный административный округ), Школьное озеро, Большой городской пруд (Зеленоград), Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (Северо-Западный административный округ), Пляж "Динамо" (Северный административный округ); Пионерский пруд (Центральный административный округ).

Зона отдыха "Левобережье" (САО) в настоящее время принята в эксплуатацию как зона отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоёмов и песка. Там установили знаки о запрете купания.

Ранее сообщалось, что в зоне отдыха "Тропарёво" (ЮЗАО) качество воды ухудшилось, поэтому сейчас там купаться не рекомендуется. Временно эта зона отдыха используется как зона отдыха без купания, для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга.