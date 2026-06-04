Москва4 июнВести.В восьми зонах отдыха в Москве вода соответствует санитарным требованиям. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Москве.
По состоянию на 04.06.2026 функционируют 8 (из 14) зон отдыха с купаниемуточняется на сайте ведомства
Купаться разрешено в следующих зонах отдыха: озеро "Белое", Путяевский пруд № 1 (Восточный административный округ), Школьное озеро, Большой городской пруд (Зеленоград), Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (Северо-Западный административный округ), Пляж "Динамо" (Северный административный округ); Пионерский пруд (Центральный административный округ).
Зона отдыха "Левобережье" (САО) в настоящее время принята в эксплуатацию как зона отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоёмов и песка. Там установили знаки о запрете купания.
Ранее сообщалось, что в зоне отдыха "Тропарёво" (ЮЗАО) качество воды ухудшилось, поэтому сейчас там купаться не рекомендуется. Временно эта зона отдыха используется как зона отдыха без купания, для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга.