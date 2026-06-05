Синоптик рассказал, когда начнется купальный сезон в Центральной России Тишковец: купальный сезон в Центральной России начнется в ближайшую неделю

Москва5 июн Вести.В ближайшие дни в регионах Центральной России вода достаточно прогреется для начала купального сезона, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, пока температура, например, в Москве-реке у Звенигорода достигла +17 градусов, а рядом с Коломной – +18.

Уже в ближайшие выходные на отдельных водоемах Подмосковья ожидается безопасная с медицинской точки зрения для купания температура воды - от +18 до +19… А вот повсеместно вода прогреется до идеальных условий для плавания - в течение следующей недели написал синоптик в своем Telegram-канале

Он напомнил, первое купание не должно быть дольше 15 минут, а также призвал не забывать о мерах безопасности и плавать в оборудованных для этого местах.