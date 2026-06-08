Врач о купании в водоемах: температура воды должна быть не ниже 18 градусов Врач Болибок рассказал россиянам, когда можно начинать купаться в водоемах

Москва8 июн Вести.Врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT перечислил научно обоснованные критерии, при которых купание в реках и озерах не навредит здоровью. Специалист подчеркнул, что безопасность зависит от температуры воды и воздуха, самочувствия человека, погоды и места заплыва.

По словам медика, для нетренированных и незакаленных людей вода должна прогреться минимум до 18 градусов Цельсия.

Пока вода и воздух не прогрелись до определенной температуры, купаться не рекомендуется. Наиболее благоприятные условия для купания — ясная безветренная погода и температура воздуха +25 °C и выше пояснил Болибок

Он также посоветовал выбирать для купания утро или вечер, когда солнце еще не слишком активно, но уже достаточно тепло.

Иммунолог назвал рекомендованные ограничения по времени пребывания в воде: не более 10-15 минут для взрослых, а вот детям — не более трех минут. При этом детям младше двух лет лучше вовсе избегать купания в открытых водоемах. Кроме того, доктор призвал выбирать только оборудованные пляжи со спасателями и медпунктом. Если же речь идет о диком пляже, то перед заходом в воду следует проверить дно на наличие мусора и острых предметов, а также избегать мест с сильным течением. Особое предостережение касается ныряния в незнакомых местах — это чревато травмами.