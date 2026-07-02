Купание в водоемах может привести к заражению гепатитом А

Врач рассказала, чем можно заразиться, купаясь в непроверенных местах Купание в водоемах может привести к заражению гепатитом А

Москва2 июл Вести.Купание в непроверенных местах может стать причиной не только испорченного отдыха, но и серьезных инфекционных заболеваний. Об этом предупредила в беседе с RT Анна Мартынова, врач-эпидемиолог, заведующая эпидемиологическим отделом Российской детской клинической больницы Минздрава России.

По ее словам, в средней полосе России в период жары наиболее высок риск заражения дизентерией, гепатитом А, амебиазом, лямблиозом, эшерихиозом, сальмонеллезом, а также грибковыми заболеваниями.

Врач отметила, что отдельную опасность представляют водоемы, где обитают водоплавающие птицы: дикие утки, лебеди и гуси.

В таких местах существует риск заражения церкариозом, или "зудом купальщика". Заболевание вызывается паразитами, обитающими на птицах. Личинки церкарий находятся в воде и во время купания могут проникать под кожу человека, вызывая воспаление, сыпь и волдыри добавила специалист

Кроме того, Мартынова не рекомендует выбирать для купания и водоемы, на берегах которых пасутся сельскохозяйственные животные.

В таких местах повышается риск заражения тениаринхозом и гименолепидозом — заболеваниями, вызываемыми плоскими червями, паразитирующими у животных и способными поражать человека предостерегла врач

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал научно обоснованные критерии, при которых купание в реках и озерах не навредит здоровью. По словам специалиста, безопасность зависит от температуры воды и воздуха, самочувствия человека, погоды и места заплыва.