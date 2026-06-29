Врач Батраков: ротавирус – одна из угроз для младенцев на пляже

Врач предупредил об опасности купания для грудных детей Врач Батраков: ротавирус – одна из угроз для младенцев на пляже

Москва29 июн Вести.Грудные дети особенно подвержены риску заражения ротавирусной инфекцией во время отдыха у открытых водоемов, сообщил NEWS.ru доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Батраков.

По словам специалиста, иммунная система младенцев еще не сформирована, а кожа и терморегуляция плохо защищают их от солнца и жары.

При купании ребенка в открытом водоеме существует риск заражения инфекциями, в том числе ротавирусной. Иммунная система малышей еще формируется и не обеспечивает полную защиту, как у взрослого человека объяснил эксперт

Он добавил, что ребенок может заразиться, даже если купался не сам, а контактировал с искупавшимися родственниками. Кроме того, опасность для младенцев представляет пляжный песок, который может попасть в дыхательные пути.

Ранее россиян предупредили об опасности купания в грязной воде. Непроверенные водоемы могут привести к расстройству кишечника и кожным заболеваниям.