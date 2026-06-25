Врач Болибок заявил, что купальник может быть причиной аллергической реакции

Врач рассказал, в каких случаях купальник опасен для здоровья Врач Болибок заявил, что купальник может быть причиной аллергической реакции

Москва25 июн Вести.Из-за качества купальника и его деталей может возникнуть аллергия. Об этом предостерег в комментарии RT аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Реакцию может вызвать никель и хром, содержащиеся в застежках или декоративных элементах, "косточках", поддерживающих чашечки бюстгальтера, а также люрекс, резинки из латекса или сам материал ткани или шовных ниток — полиэстер, нейлон, капрон поделился он

Болибок подчеркнул, что в большинстве случаев речь идет о бюджетных купальниках и плавках, купленных в интернете. Эксперт уточнил, что в случаи реакции организма обычно возникает контактный аллергический дерматит — это сильно выраженная отечно-воспалительная реакция кожи.

Врач добавил, что воспаление в точности повторяет очертания предмета одежды, расположение его швов или проявляется на коже непосредственно под металлическими деталями.

Кроме того, собеседник журналистов рассказал, что также возможны псевдоаллергические реакции. Они могут проявляться в виде вариантов крапивницы, быстро возникать и исчезать в течение нескольких минут или часов. Такая реакция организма обычно возникает из-за трения материала, сообщил аллерголог.

Болибок порекомендовал обязательно постирать купальник или плавки после покупки, чтобы смыть заводские пропитки.

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