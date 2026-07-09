Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения зудом купальщика на пляже Роспотребнадзор: на пляже можно подхватить церкариальный дерматит

Москва9 июл Вести.Роспотребнадзор предупредил, что при купании в открытых водоемах человек может подхватить церкариальный дерматит, также известный как зуд купальщика. О том, как этого избежать, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Зуд купальщика – это поражение кожных покровов человека церкариями – личинками плоского червя. Эти паразиты живут внутри водоплавающих птиц, а их личинки развиваются в улитках. Покинувшие организм хозяина церкарии попадают в воду и могут атаковать человека. Тогда у него появляются зуд, сыпь, покраснение, может повыситься температура, появиться боль в животе и утомляемость.

Профилактика: 1. Купайтесь только на оборудованных пляжах. 2. Избегайте контакта с водоплавающими птицами. 3. Не заходите в мелководье. 4. После купания принимайте душ и тщательно вытирайте кожу говорится в сообщении Роспотребнадзора

В ведомстве напомнили, что внутри человека церкарии не развиваются и погибают за несколько часов. От человека к человеку заболевание не передается, а его симптомы сохраняются 2-3 недели. Тем не менее, при их наличии Роспотребнадзор советует обратиться к врачу.