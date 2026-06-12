Baza: появились первые случаи заражения "зудом купальщика" в этом сезоне

В каких условиях можно заразиться "зудом купальщика" Baza: появились первые случаи заражения "зудом купальщика" в этом сезоне

Москва12 июн Вести.Зафиксированы первые случаи заражения "зудом купальщика" в этом сезоне. У пострадавших – сыпь, волдыри и лихорадка, пишет Baza.

По данным Telegram-канала, сразу несколько отдыхающих заразились церкариозом после купания Нижегородской области – в Светлоярском озере.

Максимальный прогрев стоячей воды и наличие уток, которые являются переносчиками заболевания, послужили причинами заражения говорится в публикации

Отдыхающие рассказали, что мелководье этого озера сильно заросло, и под воздействием палящего солнца на некоторых участках создались особенно благоприятные условия для развития паразитов.

В человеческом организме церкарии "прижиться" не способны, поскольку их "интересуют" водоплавающие птицы – утки, лебеди, чайки, но черви могут вызывать сильнейшую аллергическую реакцию с волдырями и зудом, отмечает издание.