Москва8 июл Вести.Случаи заражения "зудом купальщика" (церкариозом) зафиксированы уже в 8 регионах России, пишет SHOT.

По сведениям Telegram-канала, этим летом им уже заражались в Башкирии и Краснодарском крае, а также в Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях.

"Зуд купальщика" захватывает регионы России. Случаи заражения церкариозом зафиксированы уже в восьми регионах говорится в публикации

Чаще всего это острое паразитарное заболевание подхватывают в южных и центральных регионах России, где много водоемов со стоячей водой или слабым течением. Именно там обитают личинки паразитов, которые способны проникать под кожу человека во время купания.

Под кожей человека они долго не живут, но вызывают сильный зуд и желание расчесать волдыри.

По словам специалистов, в этом и кроется опасность, поскольку в ранку могут попасть бактерии. Как рассказала врач-инфекционист Ольга Чернявская, это приводит к воспалению, образованию гноя и долгому лечению.