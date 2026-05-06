Врач Костарной назвал регионы РФ, где высок риск заразиться боррелиозом Врач Костарной рассказал о регионах РФ с высоким риском клещевого боррелиоза

Москва6 мая Вести.Клещевым боррелиозом можно заболеть практически на всей территории России. Об этом РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник, завлабораторией экологии риккетсий, руководитель отдела природно-очаговых инфекций НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Алексей Костарной.

Заболеть клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) рискуют жители и туристы в самых разных регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, в центральной России и южных регионах, в Поволжье, на Урале, в Сибири и в дальневосточных регионах заявил Костарной

По словам специалиста, клещи могут являться переносщиками вирусного энцефалита, клещевых риккетсиоз, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза, а также ряда других инфекций.

Ранее газета "Известия" уточнила, что на данный момент как минимум 34 россиянам, укушенным клещами, диагностированы боррелиоз, тиф и энцефалит. С начала этого года зафиксировано 25 тысяч укусов, из них за последнюю неделю - 7 тысяч.