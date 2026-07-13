Москва13 июлВести.Высокий риск заражения вирусом клещевого энцефалита присутствует в Московской, Калининградской, Свердловской, Кемеровской, сообщил РИА Новости профессор кафедры Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава РФ Мурад Шахмарданов.
Регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом – Костромская, Ярославская, Тверская, Ивановская и Московская области. В самой Москве риск отсутствуетсказал Шахмарданов
В этот список входит Крым, Поволжье, Алтай, весь Дальний Восток. Лучшее средство от клещевого энцефалита – прививка.