Более 176 тысяч россиян обратились за медпомощью из-за укусов клещей Роспотребнадзор: свыше 176 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей

Москва2 июн Вести.Более 176 тысяч жителей России с начала сезона обратились за медицинской помощью в связи с укусами клещей. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем канале в мессенджере МАХ.

Согласно его данным, чаще всего обращения регистрировались в девяти регионах, в числе которых Свердловская, Кемеровская, Тюменская, Челябинская, Иркутская, Вологодская, Кировская, Костромская и Новосибирская области.

В ведомстве подчеркнули, что наиболее эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) является прививка. На сегодняшний день ее сделали более 2,7 миллиона россиян.

В первую очередь прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории говорится в сообщении

Ранее в МЧС рассказали, как правильно извлечь клеща в случае укуса. В ведомстве подчеркнули, что при ошибочных действиях голова насекомого может остаться в коже, и это увеличит риск заражения.