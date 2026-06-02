Москва2 июнВести.Более 176 тысяч жителей России с начала сезона обратились за медицинской помощью в связи с укусами клещей. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем канале в мессенджере МАХ.
Согласно его данным, чаще всего обращения регистрировались в девяти регионах, в числе которых Свердловская, Кемеровская, Тюменская, Челябинская, Иркутская, Вологодская, Кировская, Костромская и Новосибирская области.
В ведомстве подчеркнули, что наиболее эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) является прививка. На сегодняшний день ее сделали более 2,7 миллиона россиян.
В первую очередь прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территорииговорится в сообщении
Ранее в МЧС рассказали, как правильно извлечь клеща в случае укуса. В ведомстве подчеркнули, что при ошибочных действиях голова насекомого может остаться в коже, и это увеличит риск заражения.