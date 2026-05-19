В России за неделю вдвое выросло число пострадавших от укусов клещей Роспотребнадзор: свыше 84 тыс. россиян обратились к врачам из-за укусов клещей

Москва19 мая Вести.Число россиян, обратившихся к врачам после укусов клещей, за последнюю неделю выросло почти вдвое. По данным Роспотребнадзора, которые приводит газета "Ведомости", к настоящему моменту медицинская помощь потребовалась более 84 тысячам человек.

В публикации отмечается, что сезон активности клещей в России начался в середине марта, и сейчас членистоногие проявляют наибольшую активность в Сибири и на Урале.

Особенно напряженная ситуация складывается в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской областях и Красноярском крае. Угроза заражения клещевым вирусным энцефалитом сохраняется в 49 регионах страны, включая отдельные районы Подмосковья и Санкт-Петербурга.

С начала года вакцинацию от клещевого энцефалита прошли более 2,4 миллиона россиян, а только за последнюю неделю число привитых увеличилось примерно на 200 тысяч человек.

В Роспотребнадзоре напоминают: вирус может передаваться не только через укус клеща, но и через сырое молоко коз или коров. Отмечается, что кипячение уничтожает инфекцию за две минуты, а при нагревании молока до 60 градусов - за 20 минут.

