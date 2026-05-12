Москва12 мая Вести.В России уже свыше 40 тыс. человек обратились к медикам по поводу укусов клещей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона зарегистрировано более 43 тыс. обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей. Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в России остается стабильной говорится в сообщении

Больше всего обращений зафиксировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге.

Также пресс-служба уточнила, что самым эффективным способом профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. С начала 2026 года соответствующую прививку себе сделали 2,2 миллиона россиян.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая обстановка в России по инфекциям, передающимся через укусы клещей, оценивается как стабильная.