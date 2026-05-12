Роспотребнадзор: ситуация по клещевым инфекциям остается стабильной В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с клещевыми инфекциями

Москва12 мая Вести.Эпидемиологическая обстановка в России по инфекциям, передающимся через укусы клещей, оценивается как стабильная. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что наиболее эффективным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Прививаться в первую очередь рекомендуется жителям регионов, опасных по клещевому энцефалиту, а также тем, кто планирует поездки на такие территории.

Важно не забывать об индивидуальной защите от клещей — использовании репеллентов и инсектоакарицидных средств, а также ношении специальной защитной одежды подчеркнули в Роспотребнадзоре

