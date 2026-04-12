Москва12 апр Вести.Снизить риск укуса ребенка клещом помогут закрытая одежда, отказ от прогулок по траве и использование прогулочных колясок, сообщило РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

По возможности переносите младенцев на руках или используйте коляски – это заметно снижает вероятность того, что ребенок сядет или ляжет прямо на траву, где чаще всего находятся клещи. При перемещении по парку старайтесь идти по центру дорожек, избегая краев, где растет высокая растительность и кустарники отметили в сообщении

В ведомстве также посоветовали одевать детей старшего возраста в закрытую одежду, объяснить им, что нельзя заходить в высокую траву. После прогулки необходимо осмотреть одежду, обувь и самого ребенка, уделяя особое внимание ушам, шее, подмышкам, паху и волосистой части головы.