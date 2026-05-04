ВОЗ рекомендует носить светлую одежду с длинными рукавами для защиты от клещей

Россиянам порекомендовали носить одежду с длинными рукавами для защиты от клещей ВОЗ рекомендует носить светлую одежду с длинными рукавами для защиты от клещей

Москва4 мая Вести.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила комплекс рекомендаций по защите от укусов клещей в период их сезонной активности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское представительство ВОЗ.

В организации посоветовали по возможности избегать участков с густой растительностью и высокой травой, отдавая предпочтение прогулкам по открытым тропам. Для минимизации рисков эксперты указали на необходимость использования одежды с длинными рукавами и брюк, которые рекомендуется заправлять в носки.

В ВОЗ также отметили, что наиболее предпочтительными являются вещи светлых тонов, на которых легче заметить насекомое, и подчеркнули важность применения специальных репеллентов.

Представители организации акцентировали внимание на том, что после посещения лесных массивов или парковых зон следует проводить тщательный осмотр кожных покровов у взрослых, детей и домашних животных. При обнаружении присосавшегося клеща его необходимо немедленно извлечь.

Дополнительные защитные меры рекомендованы лицам, чья работа напрямую связана с пребыванием на открытом воздухе. В качестве надежного способа профилактики специалисты предложили обсудить с лечащим врачом возможность прохождения вакцинации против клещевого энцефалита.

Ранее стало известно, что как минимум в 64 регионах России проснулись клещи.